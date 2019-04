Widerstand gegen 'Eltern-Taxis'

Baden-Baden

Tenor Skelton gerät ins Schwärmen Baden-Baden (red) - Den "Otello" hat er erst neulich in New York gesungen: Tenor Stuart Skelton schwärmt nun von der tollen Neuinszenierung mit Dirigent Mehta und den Berliner Philharmonikern in Baden-Baden. Mit der Oper beginnen am 13. April die Osterfestspiele (Foto: Viering).

Gaggenau

Bald rücken die Bagger an Gaggenau (tom) - Mit dem umstrittenen Neubau eines Wohnhauses in der Jahnstraße soll noch in diesem Monat begonnen werden. Konkret geht es um ein Mehrfamilienhaus in zweiter Reihe in Höhe Jahnstraße 9 und 11. Im Umfeld hatte sich starker Widerstand geregt (Foto: av/Senger).

Berlin

Organspende polarisiert Berlin (bms) - Der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gemeinsam mit Politikern anderer Parteien vorgestellte Gesetzentwurf zur Neuregelung der Organspende hat breite Kritik ausgelöst. Schon jetzt gibt es eine Gegenvorlage. Und es könnte nicht die letzte sein (Foto: dpa).

Friedrichshafen

Bisons verlieren erstes Spiel Friedrichshafen (red) - Gut mitgehalten, aber am Ende letztlich chancenlos: Die Volleyball Bisons Bühl haben das erste Spiel des Playoff-Viertelfinales gegen den Titelfavoriten Friedrichshafen mit 0:3 verloren. In den ersten beiden Sätze wussten die jedoch Bisons zu überzeugen (Foto: toto).