Visitenkarte für die "Toskana des Murgtals"

Forbach

Ehrenamt gewürdigt Forbach (rag) - 2018 war für die Bürger in Langenbrand ein besonderes Jahr, denn der Ort erhielt beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" die Goldmedaille. Beim vierten Bürgerempfang in der Festhalle ließ Ortsvorsteher Roland Gerstner diese Auszeichnung vorüberziehen (Foto: Götz).

Rastatt

Ortseinfahrt bis Mittwoch gesperrt Rastatt (red) - Die nördliche Stadteinfahrt von Rastatt bleibt noch bis voraussichtlich Mittwochvormittag gesperrt. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Grund sind Arbeiten an der neuen Bahnunterführung für Radfahrer (Foto: Torsten Haas, Ing.-Büro Mund und Ganz, Heidelberg).

Rastatt

Autofahrer sehen Rot Rastatt (dm) - Die Bürgerinitiative Lärmschutz Münchfeld will dem Durchgangverkehr durch mehrfaches Betätigen der Fußgängerampel Rot zeigen und damit Druck für ihre Sache machen. Unterdessen gab′s im Ried eine Hupkonzert-Retourkutsche gegen die "Verkehrsguerilla" (Foto: dm).

Ottersweier

Radweg hängt in der Warteschleife Ottersweier (mig) - Teilweise mit Nicken, aber auch mit Kopfschütteln nahmen die Ottersweierer Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag die Nachricht zur Kenntnis: Es kann noch weitere drei bis fünf Jahre dauern, bis der geplante Radweg zwischen Zell und Moos gebaut wird (Foto: mig).