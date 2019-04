Leise und konzentriert auf die Pirsch gehen

Bühl

Besuch aus Vilafranca Bühl (red) - "Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass junge Menschen sich austauschen und in andere Länder gehen", sagte Bürgermeister Wolfgang Jokerst, als er am Donnerstag 15 Neuntklässler aus der spanischen Partnerstadt Vilafranca im Rathaus empfing (Foto: Stadt).

Run auf Mensas und Gymnasium Baden-Baden (hol) - Der Mittagstisch an der Schule wird auch in der Kurstadt immer gefragter. Derzeit nehmen 768 Schüler ihre Mittagsmahlzeit in der Mensa ihrer Schule ein (Foto: dpa) - 181 mehr als vor einem Jahr. Und auch der Run auf die Gymnasien wird immer stärker.

Unterrichtsausfall: Klage möglich Stuttgart (lsw) - Der Unterrichtsausfällen an Gymnasien hat nach Einschätzung von Elternvertretern ein unzumutbares Ausmaß angenommen. Die Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Elternbeiräte in Stuttgart droht deshalb mit einer Klage gegen das Land Baden-Württemberg (Foto: dpa).