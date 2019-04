DRK schließt Defibrillator-Projekt ab









Ortsvorsteherin Rosalinde Balzer dankte den Spendern: dem Team der Aktion "Lebendiger Adventskalender" (610 Euro), der Sparkasse Baden-Baden/Rastatt (500 Euro), dem Verein "Im Murgtal fürs Murgtal" (500 Euro), der Narrengruppe Keschte Igel (222 Euro), dem Altenwerk St. Johannes Oberweier (200 Euro), dem Oberweier Bogensportverein (200 Euro) sowie drei Privatspendern (257,82 Euro). Die Halterung für das Gerät wurde von dem örtlichen Bauunternehmen Michael Barth gespendet.

"Im Rahmen unseres Defibrillator-Projekts wurde an der Grundschule in Oberweier das erste Gerät angebracht und nun am Standort in Niederweier der zweite Defibrillator. Damit schließt sich der Kreis", befand Horst Neuendorf, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Gaggenau. "Insgesamt h aben wir in unserem Einzugsgebiet in Gaggenau zwölf Geräte im Wert von rund 30 000 Euro angebracht. Davon wurden 20 000 Euro durch Spendengelder finanziert, den Rest haben wir aus eigenen Mitteln erbracht. Es ist wunderbar, dass wir nach knapp zwei Jahren dieses Projekt abschließen können."

Abschließend gab Neuendorf eine kurze Erläuterung zum Defibrillator. Das Gerät kann eingesetzt werden, wenn bei einer Person weder Atmung noch Puls spürbar sind und eine Herz-Lungen-Wiederbelebung mit "Defi" helfen soll. "Das Gerät kann man ohne besondere Vorkenntnisse bedienen. Deckel öffnen, auf den Knopf drücken und auswählen, ob es sich bei der Person um ein Kind oder einen Erwachsenen handelt, das ist alles, was man im Notfall tun muss. Eine elektronische Stimme im Gerät erklärt Schritt für Schritt, was zu tun ist", erklärte Neuendorf. Für Interessierte, die die Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Defibrillator erlernen möchten, ist eine Infoveranstaltung in Planung.