Botschafter der Kulturregion

Rastatt

Buntes Programm im Schloss Rastatt Rastatt (red) - Unter dem Motto "Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten" starten die staatlichen Schlösser und Gärten am Sonntag, 7. April, in ein neues Themenjahr. Im Ehrenhof des Rastatter Schlosses werden zwei historische Heißluftballons zu sehen sein (Foto: AMEA-Design & More).

Muggensturm

Skepsis gegenüber Partnerschaft Muggensturm (as) - Dietmar Späth möchte die Muggensturmer für eine deutsch-armenische Städtepartnerschaft begeistern. Mit dem Besuch des armenischen Botschafters (Foto: as) ist das Thema auf die aktuelle Agenda gerutscht. Bei Bürgern und Gemeinderäten gibt es jedoch Skepsis.

Bühl

Fanfarenzug feiert 60. Geburtstag Bühl (kkö) - Im wahrsten Sinne des Wortes mit Trompeten und Fanfaren feierte der Fanfarenzug Windeck seinen 60. Geburtstag: Der Schütte-Keller füllte sich zu diesem Anlass mit Musik, Festschmaus und Erinnerungen. Zum Festabend zählten auch Ehrungen Foto: kkö).