Eindrucksvoller Rückblick in die 80er

Mit dem Medley "Eighties Flashback" ("Thriller", "Time after time", "Eye of the tiger", "You give love a bad name" und "Up where we belong") stimmte die Kapelle auf das Motto ein. Das Publikum bekam einen ersten Vorgeschmack auf die bombastische, musikalische Energie, die die Aktiven beim Zusammenspiel freisetzten.

Das anschließende Potpourri aus der 80er-Revue "Sophisticated Ladies" mit Melodien von Duke Ellington setzte durch seinen Swing-Charakter ein reizvolles Gegengewicht zum Genre des Bombast-Rock und Pop. Es folgte "Air Poétique for Horn and Band", bei dem der 13-jährige Sebastian Böck auf dem F-Horn ein anspruchsvolles und gefühlvoll interpretiertes Solo präsentierte, das vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurde. Bei "Flashdance - What a feeling" aus dem gleichnamigen Film bekam das Orchester gesangliche Verstärkung durch Alica Hagenmüller, die mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem dunklen Timbre die Zuhörer emotional ansprach und begeisterte. Es folgten musikalische Höhepunkte aus dem Musical "Chess", mit denen Manuel Reichert und Alica Hagenmüller mit ihren gesanglichen Beiträgen für Gänsehaut-Momente bei den Zuhörern sorgten.

Nach der Pause stand "Against all odds" von Phil Collins auf dem Programm, das durch Gerhard Hallers bemerkenswertes Saxophon-Solo zu einem weiteren Hörvergnügen wurde. Die Welthits "Rosanna", "Stop loving you" und "Africa" der US-Band Toto in einer Version des Musikvereins zu hören, das war für das Publikum ein besonderes akustisches Erlebnis.

Mit dem Tongemälde "Oregon" lud die Kapelle zu einer rasanten musikalischen Zugfahrt durch den amerikanischen Bundesstaat ein. Das komplexe Arrangement ließ die immense Probenarbeit erahnen, die hinter diesem Werk steckte.

Freunde der traditionellen Blasmusik kamen bei der "Polka für zwei" der Original Egerländer Musikanten auf ihre Kosten, bei der die Solisten Günter Huck (Flügelhorn) und Dominik Rahner (Tenorhorn) ihr Können unter Beweis stellten. Vor dem Medley mit Hits von Gloria Estefan, von Alica Hagenmüller mit viel P ower interpretiert, bedankten sich die Vorsitzenden Iris Walz und René Müller bei allen Mitwirkenden des Abends. "Danke für euren Fleiß. Ihr seid eine tolle Truppe, ich bin stolz auf euch", wandte sich Müller an seine Musikerkollegen.

Mit einer Zusammenstellung von Hits wie "Sternenhimmel", "1001 Nacht" und "Skandal im Sperrbezirk" als Zugabe endete das Programm.

Im Rahmen des Konzerts wurden zwei Jungmusiker für ihre Leistungen ausgezeichnet. Der 13-jährige Hornist Sebastian Böck hat im November vergangenen Jahres die Prüfung für das bronzene Jungmusiker-Leistungsabzeichen bestanden und wurde von der Vorsitzenden Iris Walz dafür geehrt.

Sein ein Jahr älterer Bruder Florian Böck hat mit seiner Trompete das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber bestanden, auch er wurde für seine Leistung ausgezeichnet. "Ihr beide seid wichtige Pfeiler in unserem Verein. Eure Leistungen verdienen Respekt und Anerkennung", sagte Walz.

Außerdem wurden drei langjährige Mitglieder des Orchesters aus dem aktiven Musikerdienst verabschiedet. "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben wir euren Entschluss aufgenommen. Zusammen steht ihr für 165 Jahre aktives Musizieren", sagte René Müller.

Der Posaunist Kurt Anselm war 60 Jahre lang aktiv im Verein. Außerdem war er über 14 Jahre als Schriftführer tätig. Robert Knörr war fast 50 Jahre lang aktiver Musiker. Fast 30 Jahre engagierte er sich in der Vereinsverwaltung.

Der Flügelhornist Dieter Mack kann auf 45 Jahre aktiven Musikerdienst zurückblicken. Mehr als 18 Jahre lang übernahm er außerdem Verantwortung in der Vorstandschaft, unter anderem als zweiter Vorsitzender.