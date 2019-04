Klanggewaltige und mitreißende Musiknacht

Mit Charme und Schwung eröffnete Vorsitzender Frank Oertel den Abend. Für den musikalischen Reigen beschrieb Moderatorin Stefanie Schreiber das Programm des Konzerts des Loffenauer Musikvereins als einen bunten Reigen voller Ohrwürmer, die auch im Nachhall an die Musiknacht allen Zuhörern noch lange im Gedächtnis bleiben sollen.

Zur Eröffnung spielte zunächst die Bläserjugend unter Leitung von Nicole Vollmer. Die Nachwuchsmusiker im Alter bis zu zwölf Jahren begeisterten mit frischen Melodien und der Europahymne sowie Tobias Honek, der mit seinem Saxophon ein Solo zu "Spider Rag" intonierte.

Danach nahmen die Musiker des großen Orchesters ihre Plätze ein und unter dem Dirigat von Manfred Hildebrandt begann der zweite Teil des Konzertabends. Zu Beginn startete die Kapelle mit Schwung und präsentierte einen Marsch. Es folgte eine Polka und danach zeigte der wahrlich als Allrounder zu bezeichnende David Grässle, der nicht weniger als das Spiel auf fünf Instrumenten beherrscht, sein Können auf dem Xylophon. Das erzeugte Klangbild ließ die Zuhörer eintauchen in das virtuose Spiel, das mit dem Titel "Wildwasser" überschrieben war.

Moderatorin Stefanie Schreiber lieferte das dazu passende Hintergrundwissen. Mit großer Souveränität führte sie durch den Abend und kündigte im darauffolgenden die Polka "Bozenka" von Josef Jiskra als eine wahrhaft "göttliche Musik" an.

Um den bunten Melodienreigen abzuschließen, folgte ein Thema, das mit der arrangierten Filmmusik zu den Miss-Marple-Filmen der beliebten Schauspielerin Margaret Rutherford mit einem tosenden Applaus der Gäste goutiert wurde.

Klanggewaltig und mitreißend gestaltete sich im Anschluss der dritte Teil der Musiknacht, die von der Big Band des Musikvereins gestaltet wurde. Die 14 Musiker, die sich eigens in ein schickes schwarzes Outfit gekleidet hatten, brillierten mit ihrem Eröffnungsstück von "Beyond the Sea" von Charles Trenet. Mit "Sentimental Journey" und "Mr. Zoot Suit" folgte der klassische Sound einer Big Band, der in Kombination mit der gebürtigen Loffenauerin Melanie Hanke auch noch einer brillanten Sängerin Platz auf der Bühne bot und die Besucher zu begeistertem Beifall hinreißen ließ.

Als schließlich das Glen-Miller-Medley mit der "Moonlight Serenade" endete, wurde mit tosendem Applaus eine weitere Zugabe gefordert.

Im vierten und letzten Teil des Konzerts zeigte sich die Kapelle wieder im Blaskapellen-Outfit. Zu Beginn hatte das Orchester allerdings mit "Nothing's gonna chance my love for you" eine Pop-Ballade ausgewählt, bei der Dominik Maier am Flügelhorn brillierte. Auch im nachfolgenden Stück gab es Solo-Einlagen für Saxophon, Flügelhorn und Querflöte, bevor der angekündigte "TV-Kulturabend" mit Melodien der beliebtesten Samstag-Abend-Shows und Comedysendungen folgte.

In kurzweiliger Manier folgte auf die Erkennungsmelodie der Lindenstraße die Musik zur Herzblatt-Show, dann die Schwarzwaldklinik, Traumschiff, Sportstudio, Derrick und die Tagesschau. Doch nicht genug damit. Zum Finale erhielten die Besucher die Liedtexte von Kinder-Kinohits, um gemeinsam mit der Bläserklasse und der Grundschule nun sowohl musikalisch als auch gesanglich die Ohrwürmer rund um "Biene Maja", "Heidi", "Pumuckl" und "Pippi Langstrumpf" anzustimmen.

Dem lange anhaltenden Applaus und Jubel folgend wiederholten die Kinder gemeinsam mit dem Orchester als besondere Zugabe die beliebten Songs.

Nach einem Dank des ersten Vorsitzenden an Herbert Moser, der für die Beschallung zuständig zeichnete, sowie an den Obst- und Gartenbauverein, der die Bewirtung übernommen hatte, endete nach einem weiteren Titel der gelungene Konzertabend.