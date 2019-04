Freude am Tier steht im Mittelpunkt

Gaggenau



Tigermohren und Zwergwidder Gaggenau (er) - Zahlreiche Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, besuchten die Lokalschau des Kleintierzüchter-Vereins Gaggenau (Foto: Rohwer). An die Lokalschau angeschlossen war in diesem Jahr die Brieftaubenausstellung der Reisevereinigung (RV) der Brieftaubenzüchter Rastatt.