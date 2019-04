TB Gaggenau sucht nach Räumen

Als geschäftsführender Vorstand berichtete Thorsten Chwalek von den Höhepunkten des "bunten Vereinslebens". Dazu zählten die Arbeitseinsätze an Clubhaus und Wanderheim, die Beteiligung bei Gaggtival und dem Spendenlauf der Lebenshilfe sowie die traditionelle Weihnachtsfeier. Die Auszeichnung zum "jugendfreundlichen Verein" war das Ergebnis einer Teilnahme am Halt-Projekt zur Suchtprävention, deren Regeln und Bestimmungen seitdem konsequent umgesetzt werden. So wird bei Veranstaltungen auf das Ausschenken alkoholischer Getränke verzichtet und die später Geehrten erhielten Buch- anstatt Weinpräsente.

Da der Verein keine eigene Halle besitzt, müssen die einzelnen Trainingsstunden in verschiedenen schulischen und städtischen Gebäuden stattfinden. Laut Chwalek sind "diese Kapazitäten ziemlich erschöpft, sodass zukünftig auch abseits der etablierten Möglichkeiten" nach Räumen gesucht werden müsse. Der Ausbau der Ganztagsschule schränke nicht nur die Hallennutzung erheblich ein, sondern sei laut Chwalek auch dafür verantwortlich, dass die Jugendlichen "kaum noch Zeit für außerschulische Aktivitäten" hätten.

So ließe sich die erneut sinkende Mitgliederzahl erklären, die sich über mehrere Abteilungen hinweg unregelmäßig über das Jahr verteilte. Chwalek bedauerte, dass der Vereinssport mehr und mehr hintangestellt werde, sieht diese Situation aber als Herausforderung, der sich der TB mit einer Umstrukturierung seiner Angebote stellen werde. Um den Verein am Laufen zu halten, brauche man vor allem engagierte und begeisterte Mitglieder, an denen es dem TB offensichtlich nicht mangelt. Eine beachtliche Mitgliederzahl konnte für sportlichen Erfolg und langjährige Mitgliedschaft geehrt werden (siehe "Zum Thema").

Für viele Abteilungen lief das Sportjahr 2018 sehr erfolgreich: Die Bereiche Geräteturnen, Handball, Leichtathletik, Tennis, Gymnastik und Tanz, Gesundheitssport und Freizeitsport konnten nicht nur mit gut besuchten Trainingsstunden, sondern auch mit sportlichen Erfolgen punkten. Bei Schwimmwettkämpfen wurden trotz des Verlusts einiger Leistungsträger wieder zahlreiche Medaillen und Bestzeiten gesammelt. Mit Interesse erwarte man die Zukunftspläne für das Gaggenauer Hallenbad.

Im Bereich Kinder- und Jugendturnen findet nach den Sommerferien ein Trainerwechsel statt. Übungsleiter und Helfer werden hier aber immer wieder gebraucht. Einen Rückschlag erlebte die Tischtennis-Abteilung, die laut Chwalek dringend Nachwuchs sucht.

Vorstandsmitglied Thomas Jahoda berichtete über die guten Belegungszahlen des Clubhauses am Tennisplatz. Auch das Ski- und Wanderheim in Hundsbach werde gerne gemietet. Um dessen Attraktivität noch zu steigern, werden 2019 die Sanitäranlagen renoviert. Die neuen Matratzen wurden gespendet, sodass Kosten gespart werden konnten.

Finanzvorsitzende Evelina Schüle gab einen Überblick über die gesamten Einnahmen und Ausgaben. Durch sinkende Mitgliederzahlen und Steuernachzahlungen schrumpften nach dem "überragenden Jahr 2016" die Rücklagen deutlich. Schüle lobte das "vernünftige Haushalten" der einzelnen Abteilungen, erklärte aber zugleich die Notwendigkeit der Gelder, "um den Betrieb aufrecht erhalten zu können".

Eine Anpassung des Mitgliedsbeitrags sei daher für 2020 geplant. Für die Vorstandschaft wurden Schüle, Thomas Jahoda und Sebastian Ball einstimmig wiedergewählt. Die Versammlung bestätigte außerdem die Wahl der elf Abteilungsleiter, die im Vorfeld bei den Abteilungsversammlungen bestimmt wurden.