Kommt Carsharing noch dieses Jahr nach Loffenau?

Loffenau (red) - Das Thema Mobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Carsharing ist bislang hauptsächlich in größeren Städten zu finden. Die Gemeinderatsfraktion "SPD & Aktive Loffenauer Bürger" hat nun einen Anbieter gefunden, der dieses Projekt auch in kleinen Gemeinden wie Loffenau umsetzt. (red) - Das Thema Mobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Carsharing ist bislang hauptsächlich in größeren Städten zu finden. Die Gemeinderatsfraktion "SPD & Aktive Loffenauer Bürger" hat nun einen Anbieter gefunden, der dieses Projekt auch in kleinen Gemeinden wie Loffenau umsetzt. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt, stellte die Firma "Deer" aus dem Landkreis Calw ihr Konzept im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung vor. "Deer" biete Elektroautos und dazugehörige Ladestationen an und habe damit schon in etlichen Regionen des Landes erfolgreich Carsharing-Projekte umgesetzt und positive Erfahrungen gesammelt. Das System funktioniert über eine App und sei nutzerfreundlich aufgebaut, so die Mitteilung weiter. Der Vortrag stieß bei den zahlreichen Besuchern auf reges Interesse, ebenso wie die Möglichkeit, mit zwei E-Autos eine kleine Spritztour zu unternehmen. "Wenn das Thema zeitnah im Loffenauer Gemeinderat behandelt und beschlossen wird, könnte noch in diesem Sommer eine Ladesäule mit Carsharing in Loffenau eingerichtet werden", informieren SPD und Aktive Loffenauer.

