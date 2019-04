Heftige Kritik an Baumzelten

Stuttgart

Vier deutsche Kunststars Stuttgart (red) - An die ausgelassene Nachkriegszeit und die Skandälchen in der deutschen Kunst erinnert die Ausstellung "Die jungen Jahre der Alten Meister" mit Werken von Baselitz, Richter, Polke und Kiefer bis 11. August in Stuttgart. Ein Highlight sind Polkes "Freundinnen" (Foto: dpa).

Freiburg

Pfarreien und ihre Gebäude Freiburg (kli) - Mitten in die durch eine geplante Strukturreform ausgelöste Unruhe dürfte ein neuer Beschluss des Erzbischöflichen Ordinariats für Debatten in den katholischen Pfarrgemeinden sorgen (Foto: dpa). Das Gebäudekonzept wird vorerst ausgebremst. Ein Brief informiert über die Pläne.

Bühlertal

Sachverstand gewürdigt Bühlertal (eh) - Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag zeichnete Bürgermeister Hans-Peter Braun sechs Ratsmitglieder für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement aus. Von den Geehrten ist Thomas Zink (FBV) mit 25 Jahren am längsten dabei (Foto: Horcher).

Baden-Baden

Kletterhalle gut ausgelastet Baden-Baden (co) - Die Angebote des Deutschen Alpenvereins, Sektion Baden-Baden/Murgtal, erleben durch die rapide gestiegene Mitgliederzahl auf über 3 800 einen Boom. Die Kletterhalle (Foto: Archiv/fs), wofür ein eigenes Referat gegründet wurde, ist sehr gut ausgelastet.