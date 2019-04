Motto: "Fahren mit Spaß - LAUT ist OUT"

Im Rahmen des Treffens wurden eine tiefergehende Zusammenarbeit, ein regelmäßiger Informationsaustausch und die Koordination der jeweiligen lokalen Aktivitäten vereinbart. Dem Zusammenschluss gehören Initiativen und Interessengemeinschaften aus der Gaggenauer Kernstadt, Michelbach, Loffenau, Gernsbach, Staufenberg, Geroldsau und Herrenwies an.

Übergeordnetes Ziel ist es nach Angaben der Initiatoren, dass die Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sowie die öffentliche Verwaltung alles in ihrer Macht stehende unternimmt, "mutwilligen, vermeidbaren Verkehrslärm" zu unterbinden, um Anwohner von belasteten Straßen besser zu schützen. Den Unterstützern der Initiativen ist wichtig, zu betonen, dass sie nicht auf eine Verteufelung des Individualverkehrs abzielen. Es ist ihnen aber wichtig, dass sich alle Fahrzeugführer der Straßenverkehrsordnung und zur Rücksichtnahme auf die Anwohner verpflichtet fühlen. Eine erste gemeinsame Aktivität wird am Samstag, 1. Juni, eine Aktionsfahrt gegen absichtlich erzeugten Verkehrslärm sein.

Der Ausrichter der Aktionsfahrt mit Start und Endpunkt an der Kulturhalle Gaggenau-Bad Rotenfels ist die Stadt Gaggenau in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Umwelt und Natur, unter dem Motto: "Fahren mit Spaß - LAUT ist OUT". Die Veranstaltung findet am 1. Juni ab 10 Uhr an der Kulturhalle Bad Rotenfels statt.

Nach den entsprechenden Begrüßungs- und Einweisungsworten durch Gaggenaus Oberbürgermeister Christof Florus und einen Vertreter der Verkehrspolizei sowie kurzen Stellungnahmen zum Thema von Schülern aus Gaggenau und Gernsbach starten die etwa 30 Fahrzeuge auf ihre "Rundfahrt gegen sinnlosen Verkehrslärm". Als Stationen vorgesehen sind laut Veranstalter Gaggenau, Michelbach, Moosbronn, Bad Herrenalb, Loffenau, Gernsbach, Hörden, Ottenau, Gaggenau und schließlich wieder Bad Rotenfels (Festhalle).

Nach der Aktionsfahrt am 1. Juni sind weitere gemeinsame Veranstaltungen der Initiativgruppen in Planung. Ziel ist es, durch die verschiedenen Veranstaltungen folgenden Forderungen Nachdruck zu verleihen:

Effektive und häufigere Kontrollen (Lärm und Geschwindigkeit) durch die Ordnungsorgane auch in der Nacht und auch in Bezug auf "rollende Discos"

Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte für Verbrennungsmotoren in allen Gängen und Drehzahlbereichen

Politische Berücksichtigung der empfohlenen und wiederholt zum Schutz der Gesundheit reduzierten Lärmgrenzwerte der WHO

Bei Reduktion von Grenzwerten durch den Gesetzgeber: Verpflichtung zur (lärmmindernden) Nachrüstung von älteren Fahrzeugen

Forcierung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen

Werben für "sanften Tourismus" in den Naherholungs-/ Feriengebieten

Einführung der Halterhaftung wie zum Beispiel in Österreich.