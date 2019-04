'Rote Karte' oder sofortige Notbremse im Herbst

Baden-Baden

Baden-Baden

Run auf Mensas und Gymnasium Baden-Baden (hol) - Der Mittagstisch an der Schule wird auch in der Kurstadt immer gefragter. Derzeit nehmen 768 Schüler ihre Mittagsmahlzeit in der Mensa ihrer Schule ein (Foto: dpa) - 181 mehr als vor einem Jahr. Und auch der Run auf die Gymnasien wird immer stärker.

Weisenbach

Weisenbach

Werkrealschule vor dem Aus Weisenbach (ham) - Der Werkrealschule in Weisenbach droht das langfristige Aus. Bisher gab es nur acht Anmeldungen für die fünfte Klasse an der Johann-Belzer-Schule (Foto: Mack). Dies wurde nebenbei bekannt, als Schulsozialarbeiter Peter Marx seine Arbeit im Gemeinderat vorstellte.

Ottersweier

Ottersweier

Werkrealschule vorerst gesichert Ottersweier (sie) - Die Zukunft der Werkrealschule Ottersweier/Lauf ist vorerst gesichert. Wie die Gemeinde bekannt gab, haben sich 22 Schüler für die kommende fünfte Klasse angemeldet. Die Mindestzahl von 16 ist damit deutlich überschritten (Foto: Archiv).

Sinzheim

Sinzheim

Ausbildungsforum gefragt wie nie Sinzheim (ar) -"Gemeinsam Zukunft gestalten", so lautet das Motto des Ausbildungsforums in der Fremersberghalle, das gefragt war wie nie zuvor. An mehr als 60 Ständen konnten sich die Jugendlichen, aber auch ihre Eltern über verschiedenste Ausbildungsmöglichkeiten informieren (Foto: ar).