Emotionale Laudatio: Skiclub kürt Peter Merz zum Ehrenmitglied

(kv) - Einen "vergnüglichen Abend" hatte der Vorsitzende des Skiclubs Hundsbach zu Beginn der Winterabschlussfeier im Haus des Gastes versprochen - und hielt Wort. Die Skifamilie hatte auch allen Grund für gute Stimmung, denn die Liste der erfolgreichen Sportler war lang und ging bis zum amtierenden Weltmeister der skifahrenden Köche, Florian Herrmann (das BT berichtete).

Die Bilanz der letzten Saison fiel trotz der Wetterkapriolen positiv aus: "Der Schnee bleibt nicht aus. Und die Schneekanonen reagieren 1a. Unsere Bedingungen auf Seibelseckle und Unterstmatt sind gut", lobte Hansjörg Albrecht die Skiliftbetreiber. Für den Bezirk Schwarzwald Nord 1 dankte Heinz Winkler: "Der Skiclub Hundsbach hat beim Bezirksnachwuchs-Cup eine Topleistung für einen so kleinen Ort abgeliefert." Neben vielen lobenden Worten des Trainerteams um Achim Braunegger für alle Aktiven wurden besonders die Vereinsmeister ausgezeichnet. Das waren 2019 nordisch (Langlauf) Laura Frank bei den Damen über 2,5 Kilometer und Andreas Winkler bei den Herren über vier Kilometer. Bei den Schülerinnen holte Anna Herrmann den ersten Platz, bei den Junioren fuhr Philipp Karcher nach vorne. Bei den Vereinsmeisterschaften Alpin/Riesenslalom ging sogar die dreijährige Alina Bauknecht an den Start. Bei den Schülern siegten Linus Wacker (U12), Anna Herrmann (U16 weiblich), bei der Jugend Noah Jaegel (U18) und Meike Wacker (U21 weiblich). Bei den Damen ging der Vereinsmeistertitel an Nina Braunegger, bei den Herren an Christian Herrmann. Als Tagesschnellste bekamen Anna Herrmann und Noah Jaegel zudem einen Wanderpokal.

Braunegger als Sportwart alpin berichtete von 17 Aktiven an 24 Renntagen. Wichtig sei allerdings nicht nur das Training im Winter: "Der Skifahrer wird im Sommer gemacht." Hallentraining, Laufen und Radfahren schafften die nötige Kondition für die nächste Wintersaison. Trainingsauftakt ist daher voraussichtlich bereits am 7. Mai. Heinz Winkler lobte ebenfalls das Engagement und die Zusammenarbeit im nordischen Bereich rund um den Kniebis. Ein besonderes Lob gab es von der Vorstandschaft für Steffen Schmieder, der den C-Trainerschein absolvierte.

Für zehn Jahre wurden geehrt: Andreas-Mario Cornelißen, Christina und Maximilian Cornelißen, Kevin Herrmann. Für 25 Jahre erhielten eine Ehrung: Fabian Albrecht, Marc Albrecht, Felix Schmieder, Julian Schnurr, Lorenz Schoch, Simon Straub. Für 50 Jahre Mitgliedschaft gingen Auszeichnungen an Ute Herrmann, Ute Merkel, Carmen Straub, Martin Schnurr, Jürgen Siegwarth und Ewald Spissinger.

Beim Skiclub Hundsbach gibt es keinen Automatismus, dass Mitglieder nach einer bestimmten Zahl an Mitgliedsjahren automatisch zum Ehrenmitglied "befördert" werden. Die Ernennung zum Ehrenmitglied geschieht nach ausführlicher Prüfung der Verdienste um den Verein und wird von der Vorstandschaft gesondert beschlossen, betonte die Vorstandschaft.

Sehr emotional war daher die Laudatio von Hansjörg Albrecht und Heinz Winkler auf Peter Merz, den der Verein aufgrund seiner großen Verdienste in vielen Bereichen, seines unermüdlichen Einsatzes und seiner vielen Ideen mit der Ehrenmitgliedswürde auszeichnete. Lange Jahre hatte Merz als Sportwart fungiert. Die Umstellung auf die elektronische Wettkampfauswertung hatte er führend übernommen. Das Traktorpulling beim Waldfest geht ebenso auf seine Initiative zurück. Der so Gelobte bedankte sich mit Anekdoten aus der langen Zeit: "Ich hatte Glück, in die Vorstandschaft zu kommen, als alles im Umbruch war und Sport die alleroberste Priorität hatte. Danke euch allen - es war eine schöne Zeit."

Mit einer launigen Modenschau der Jugendabteilung, die die verschiedenen Vereinskleidungen der letzten Jahrzehnte auf unterhaltsame Weise präsentierte, ging der Abend langsam seinem Ende zu - allerdings nicht ohne die mit Spannung erwartete Verlosung der reichhaltigen Tombola.