Loffenau bekommt weiteren neuen Pfarrer

Die Freude in der Seelsorgeeinheit ist deshalb umso größer. Anstatt Jahre ohne Pfarrer, werden es nur wenige Monate sein. Noch bevor Pfarrer Andreas Simon nach Vollendung seines 70. Lebensjahres in den Ruhestand geht, sind die Weichen für eine geregelte Nachfolge gestellt. Vor wenigen Tagen gab Pfarrer Matthias Weingärtner in seinen Gottesdiensten bekannt, dass er die Heilbronner Seelsorgeeinheit "Über dem Salzgrund" verlassen und nach Bad Herrenalb wechseln wird.

Weingärtner, der die Seelsorgeeinheit "Über dem Salzgrund" erst 2017 übernahm, ist dort für die Gemeinden Neckargartach, Biberach, Kirchhausen, Bonfeld und Fürfeld zuständig. Die Tageszeitung "Heilbronner Stimme" kommentiert den Weggang von Pfarrer Matthias Weingärtner so: "Die Überraschung ist groß: Die katholische Kirche von Heilbronn verliert einen beliebten Pfarrer, der nicht nur als Seelsorger, sondern auch als Kirchenmusiker geschätzt wird."

Pfarrer sucht Nähe





zu seiner Mutter



Wie zu erfahren war, sucht der Gottesmann mit dem Wechsel die Nähe zu seiner alten Heimat. Seine Mutter lebt in Ettlingen. Die bischöfliche Pressestelle gab bekannt, dass Weingärtner aus Karlsruhe stamme. Er wurde im Jahr 2013 in Weingarten zum Priester geweiht. Danach absolvierte er seine Vikarszeit in Ellwangen an der Jagst und Nagold. Ab 2005 studierte Matthias Weingärtner Theologie an der Universität Tübingen und der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main.

Zuvor absolvierte er ein Schulmusikstudium an der Musikhochschule Stuttgart sowie ein gymnasiales Lehramtsstudium für das Fach Geschichte. Von 1993 bis 2005 hatte Weingärtner einen Lehrauftrag im Fach Hörerziehung an der Musikhochschule Stuttgart und war außerdem von 1995 bis 2005 bei den Aurelius Sängerknaben in Calw in der Chorleitung und Solistenausbildung tätig.

Gut informierte Kreise des hiesigen Kirchengemeinderats haben erfahren, dass Weingärtner einer von insgesamt drei Kandidaten war, die sich um die Stelle in Bad Herrenalb beworben hatten. Die Sorge des Pastoralteams aus Diakon Anton Stadlmeier , Gemeindereferentin Petra Leichtle und einem Dutzend Laien war also unbegründet. Oder auch nicht. Denn als vor genau 20 Jahren Pfarrer Andreas Simon die Pfarrei in Bad Herrenalb übernommen hatte, war die Stelle davor fünf Jahre lang unbesetzt.

Was bei den Katholiken noch kommt, ist bei der evangelischen Kirchengemeinde Loffenau bereits umgesetzt. Florian Lampadius heißt der neue Pfarrer, der in der Gemeinde zum 1. April seinen Dienst angetreten hat. Der Festgottesdienst war am 31. März. Die Vakanz im evangelischen Pfarrhaus währte nur rund acht Monate. Vorgänger Willi Ratz war im Juni 2018 nach 32-jähriger Amtszeit in den Ruhestand getreten. Damit verbunden war auch ein Umzug nach Keltern-Dietlingen. Im hohenlohischen Ellrichshausen, wo Florian Lampadius seit 2012 wirkte, wurde der Priester auf die Stelle in Loffenau vor allem wegen der Musik aufmerksam.