Neue Ideen für die Städtepartnerschaft

Rastatt

Rastatt

Neue Ordnung im Zay Rastatt (ema) - Der Umwelt- und Verkehrsausschuss hat Neuerungen für zwei zentrale Verkehrsachsen im Zay beschlossen. In der Zaystraße wird Tempo 30 eingeführt; eine Einbahnregelung ist vom Tisch. Die Gartenstraße wird für rund 780 000 Euro saniert (Foto: ema).

Rust

Rust

Piraten segeln Richtung Rust Rust (tr) - Die Piraten sind zurück im Europa-Park in Rust - zumindest in Form eines Modells im Eingangsbereich. In der dortigen "Schatzkammer" können sich die Besucher einen ersten Eindruck von der endgültigen Rückkehr der finsteren Gestalten im nächsten Jahr machen (Foto: tr).

Bühlertal

Bühlertal

Paarabend in Bühlertal Bühlertal (red) - Das Dekanat Baden-Baden lädt am Sonntag zu einem Paarabend der Reihe "Ich und Du" nach Bühlertal ein. Paartherapeutin Renate Mörmann will durch Impulse neue oder auch vertraute Zugänge zum jeweiligen Partner erschließen (Symbolfoto: dpa).