'Gaggenau tanzt' geht in die nächste Runde

Murgtal

Arbeiten an der Stadtbahnstrecke Murgtal (vgk) - Mit Schienenersatzbussen müssen Stadtbahnfahrer derzeit zwischen Gernsbach und Rastatt unterwegs sein. Denn es werden an mehreren Stellen Gleisarbeiten ausgeführt: in zwei Schichten von 6 bis 22 Uhr abends. Unter anderem werden alte Schwellen ausgebaut (Foto: tom).

Gaggenau

Missbrauch von Notrufen Gaggenau (red) - Zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren hielten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Polizei auf Trab. Insgesamt acht Mal riefen sie offenbar grundlos über eine Telefonzelle in der Stadtmitte den Notruf und die Polizei in Gaggenau an (Symbolfoto: av).