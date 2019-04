Bereitschaft zur Klage - und zur konstruktiven Mitarbeit

Weisenbach



Werkrealschule vor dem Aus Weisenbach (ham) - Der Werkrealschule in Weisenbach droht das langfristige Aus. Bisher gab es nur acht Anmeldungen für die fünfte Klasse an der Johann-Belzer-Schule (Foto: Mack). Dies wurde nebenbei bekannt, als Schulsozialarbeiter Peter Marx seine Arbeit im Gemeinderat vorstellte. » Weitersagen (ham) - Der Werkrealschule in Weisenbach droht das langfristige Aus. Bisher gab es nur acht Anmeldungen für die fünfte Klasse an der Johann-Belzer-Schule (Foto: Mack). Dies wurde nebenbei bekannt, als Schulsozialarbeiter Peter Marx seine Arbeit im Gemeinderat vorstellte. » - Mehr