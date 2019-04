Keine Schüler -

Das Sterben der Werkrealschulen habe die Politik mitverschuldet, lautete die Einschätzung von Bürgermeister Toni Huber. Durch den Wegfall der "verlässlichen Grundschulempfehlung" haben sich die Anmeldezahlen halbiert. Da an der Realschule ebenfalls ein Hauptschulabschluss gemacht werden könne, seien die Anmeldezahlen noch weiter zurückgegangen, so das Gemeindeoberhaupt. Der Elternwille stehe über allem, die sähen ihre Kinder eben lieber an Realschulen oder Gymnasien als an der Werkrealschule.

Schulamtsdirektor Franz Veith vom Schulamt Rastatt attestierte dem Weisenbacher Lehrerkollegium gute Arbeit. Aus pädagogischen Gründen sprach sich auch das Schulamt dafür aus, im kommenden Schuljahr keine neue Kombiklasse zu bilden und die "Notbremse" zu ziehen. So könnten die Schüler in den bestehenden Klassenverbänden zusammenbleiben und müssten nicht neu zusammengestellt werden. Auch sei eine optimale Versorgung mit Lehrerstunden möglich, erläuterte Veith. Er berichtete von einem starken Rückgang der Anmeldezahlen an den Werkrealschulen, dieser liege landesweit bei noch 5,9 Prozent der Schüler. Die jetzigen Werkrealschüler können alle noch ihren Abschluss in Weisenbach machen.

Die bereits angemeldeten Schüler können die Klassen 5 an den Werkrealschulen in Baierbronn oder Kuppenheim besuchen oder den Hauptschulabschluss an der Realschule oder der Gemeinschaftsschule in Gernsbach absolvieren. Welche Dynamik durch den jetzt erfolgten Beschluss für eventuelle Abmeldungen allerdings einsetze, das wisse man nicht, verdeutlichte Bürgermeister Toni Huber.

Steffen Miles (CDU) sprach von einem Einschnitt in der Schullandschaft, bei dem Beschluss spiele Wehmut mit, aber "die Schülerzahlen sind eindeutig. Wir werden uns jetzt auf die Grundschule konzentrieren."

"Schade, dass es so ausgeht", bedauerte Uwe Rothenberger (Freie Wähler) die Situation. "Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal über eine Schulschließung abstimmen müssen." Auch er lobte das Lehrekollegium für dessen "richtig gute Arbeit". Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, den Antrag auf Aufhebung der Werkrealschule Weisenbach nach Paragraf 30 des Schulgesetzes beim Regierungspräsidium Karlsruhe zu stellen.