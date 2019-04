Schreitbagger für artenreiches Grünland im Einsatz

Karlsruhe

Fokus auf Nachhaltigkeit Karlsruhe (vo) - Der Drogeriemarkt dm will nachhaltiger werden: Der Branchenprimus möchte künftig weniger Kunststoffpackungen einsetzen. Rein wirtschaftlich läuft es bei dm weiterhin gut. Im ersten Geschäftshalbjahr 2018/19 lag der Umsatz bei 5,5 Milliarden Euro (Foto: dpa).

Bühl

Pallium packt die Umzugskoffer Bühl (mig) - 1689 Mitglieder zählt der Bühler Verein Pallium aktuell in Mittelbaden. Er ist 2018 um rund 50 Mitglieder angewachsen; außerdem kamen neue Angebote hinzu. Voraussichtlich in zwei bis drei Monaten kann der neue Vereinssitz in der "Alten Post" bezogen werden (Foto: mig).

Baden-Baden

Verletzte Wanderin gerettet Baden-Baden (red) - Um eine verletzte Person auf einem Wanderpfad nahe der Schwarzwaldhochstraße zu retten, mussten am Donnerstag mehrere Abteilungen der Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst ausrücken. Die Frau hatte sich wohl am Knie verletzt (Foto: Wagner).