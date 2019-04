Alles singt das Badner Lied

Drei Euro zum Drittliga-Abschied Baden-Baden (moe) - Für das letzte Heimspiel in der dritten Handball-Bundesliga hat sich der TVS Baden-Baden (Foto: fuv) etwas einfallen lassen: Für das Publikum wird die Partie gegen Pfullingen zum Schnäppchen. In Sachen Eintrittsgeld lautet die Devise: drei Euro zum Drittliga-Abschied. » Weitersagen (moe) - Für das letzte Heimspiel in der dritten Handball-Bundesliga hat sich der TVS Baden-Baden (Foto: fuv) etwas einfallen lassen: Für das Publikum wird die Partie gegen Pfullingen zum Schnäppchen. In Sachen Eintrittsgeld lautet die Devise: drei Euro zum Drittliga-Abschied. » - Mehr