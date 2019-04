Drei Bäder öffnen Mitte Mai

(sre) - Auch künftig darf das Baden-Badener Thermalwasser zum Duschen verwendet werden (Foto: Reith). Was selbstverständlich klingt, stand lange auf der Kippe. Nun wurde endlich eine Lösung gefunden - die sich die Bäder- und Kurverwaltung eine Million Euro kosten lässt. » - Mehr



BKV-Chef: "Exzess" nicht vorhersehbar Baden-Baden (hol) - "Es tut uns leid", sagte BKV-Chef Steffen Ratzel. Bei einer Pressekonferenz im Kurhaus nahm er Stellung zu den Vorfällen am Rande einer Hochzeit im Kurgarten (Foto: Walter) am vergangenen Sonntag. Der "Exzess", so Ratzel, sei nicht vorhersehbar gewesen.