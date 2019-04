Erster Spatenstich im Frühjahr 2020

Die evangelische Kirchengemeinde ist derzeit gleich mit zwei Neubauprojekten beschäftigt: Dem Gemeindehaus in Gaggenau sowie dem Neubau bei der Radfahrerkirche in Hörden. "Der Lenkungsausschuss der Kirchengemeinde hat mit den zuständigen Architekturbüros in Hamburg und Freiburg viele Gespräche geführt. Wir stecken mitten in der Detailarbeit. Wir sind auf einem guten, rigiden Weg", versicherte Jutta Walter.

Die Planungsarbeiten sind für beide Projekte weit fortgeschritten oder abgeschlossen. "Bei der Radfahrerkirche befindet sich alles soweit in trockenen Tüchern. Die Baukosten sind mit rund 300 000 Euro veranschlagt. Die Freigabe durch die Landeskirche liegt vor. Der Spatenstich für den Neubau an der Radfahrerkirche wird voraussichtlich Anfang Juli erfolgen. Das wird ein richtig schönes Gebäude mit einer kleinen Küche für die Bewirtung bei Veranstaltungen", führte Walter aus.

Eine der Anwesenden wollte wissen, ob am Gebäude der Markuskirche selbst auch bauliche Maßnahmen geplant sind. Walter erwiderte, dass dort keine großen Veränderungen angedacht sind, abgesehen von Renovierungsarbeiten zu einem späteren Zeitpunkt. Einer wollte wissen, ob man das Geld nicht auch hätte in die Renovierung des alten Gemeindehauses investieren können. Walter entgegnete, dass die Landeskirche nur bereit gewesen sei, einen Neubau zu unterstützen.

Das zweite große Thema war die Besetzung der Pfarrstellen. Jutta Walter bedankte sich bei Pfarrerin Annette Stepputat, die seit 2018 eine Vakanzvertretung in der Kirchengemeinde macht. Walter lobte ihren überdurchschnittlichen Einsatz, um dem Anspruch an die beiden vakanten Vollzeitstellen gerecht zu werden. Sie informierte weiter, dass beide Pfarrerstellen ausgeschrieben seinen. Bisher habe sich jedoch niemand gemeldet. "In der evangelischen Landeskirche gibt es viele offene Stellen, die Pfarrer können sich aussuchen, welche sie annehmen möchten. Wir können noch nicht sagen, wie lange es dauert, bis beide Stellen wieder besetzt sein werden. Sicher ist nur, dass uns Frau Stepputat als Vakanzvertretung bis auf weiteres erhalten bleibt", betonte Walter.

Ausführlich informierte Jens Friesicke über die historischen Wurzeln der Wahlen des Kirchengemeinderats beziehungsweise des Ältestenrats. Am ersten Advent werden voraussichtlich zwölf Kirchengemeinderatsmitglieder gewählt. Friesicke rief zur aktiven Teilnahme auf. Neu ist, dass sich Jugendliche erstmals ab dem vollendeten 16. Lebensjahr zur Wahl aufstellen lassen können. Eine weitere Neuerung ist, dass am Wahltag keine Wahllokale eingerichtet werden, sondern dass die Wähler die Unterlagen per Post zugeschickt bekommen.

Im Anschluss fragte ein Mitglied, ob künftig zusätzliche evangelische Gottesdienste auch in Bad Rotenfels angedacht sind. Jutta Walter entgegnete, dass dies aufgrund des Personalschlüssels derzeit nicht möglich sei.

Abschließend informierte Walter, dass am kommenden Sonntag, 5. Mai, 10 Uhr, 30 Jugendliche in der katholischen St. Josef-Kirche konfirmiert werden. Außerdem wird die Stelle des im Oktober scheidenden Kantors Walter Bradneck nach Gesprächen mit der Landeskirche wieder besetzt. Zudem ist ein Sommergottesdienst auf dem Hofgut Bad Rotenfels geplant.