Ein Netzwerk für den Wohlstand in der Region

(mm) - Mit über 1 200 Mitgliedern ist der Verein Cyberforum das größte regional aktive Hightech-Unternehmer-Netzwerk in Europa. Ein Schwerpunkt ist, jungen Menschen nach Schulabschluss oder Studienabbruch berufliche Perspektiven im IT-Bereich zu geben (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr

(jo) - 90 Minuten sah der Zeitplan von Martin Schulz für Bühl vor. Eine Stunde davon widmete der Ex Präsident des EU-Parlaments einem Bürgerempfang, wo er ein leidenschaftliches Plädoyer hielt, das demokratische Gesellschaftsmodell zu verteidigen (Foto: bema). » - Mehr

(vgk) - "Besser hören - besser leben", lautet eine Solidaritätsaktion der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Freiburg. Nun gaben Vertreter des Vereins im Murgtal den offiziellen Startschuss für eine erneute Aktion. In diesem Jahr steht Lima im Blickpunkt (Foto: vgk). » - Mehr

Rastatt