Mit neuen Anforderungen auseinandersetzen

Bühl

Bühl (red) - Für den Informationsaustausch zwischen Schülern und Kommune sucht die Bühler Jugendarbeit Multiplikatoren. Elf Freiwillige wurden bereits gefunden. Sie sollen künftig als ein Bindeglied zwischen der Kommune und den Schülern fungieren (Foto: Stadt Bühl).

Gaggenau

Gaggenau (tom) - Seit vier Jahren ist Michael Pfeiffer (parteilos) Erster Beigeordneter und damit Bürgermeister in Gaggenau. Zeit für eine Halbzeitbilanz - und einen Blick in die Zukunft. Mit dem heute 56-jährigen verheirateten Familienvater sprach Thomas Senger (Foto: Senger).

Baden-Baden

Baden-Baden (fk) - Wegen Betrugs in 243 Fällen wurde Flowtex-Gründer Manfred Schmider schuldig gesprochen. Es war der größte deutsche Wirtschaftsbetrug. Jetzt äußerte sich Manfred Schmider in einer SWR-Dokumentation. Das BT blickt vorab auf die Doku (Foto: Breyer/Archiv).

Rastatt

Rastatt (red) - Auch Regen und Hagel konnten den feiernden Rastattern im Jahrmarktszelt nicht die gute Laune verderben. Das Konzept des neuen Wirts Hugo Levy scheint aufzugehen: Ausgelassen wurde bei "Moonlights" und "Achertälern" Party gemacht (Foto: hap).