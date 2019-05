Attraktive Ruheoasen für die Murgleiter Murgtal (red) - Touristen, einheimische Wanderfreunde und Spaziergänger können sich über neue Sitzgelegenheiten entlang der "Murgleiter" freuen. Der Premiumwanderweg, der seinen Ausgangspunkt beim Unimog-Museum in Gaggenau hat und bis auf den Schliffkopf führt, gehört zu den best zertifizierten Fernwanderwegen in Deutschland.



Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts zwischen dem Landkreis Rastatt, der Baiersbronn Touristik, den Städten Gaggenau und Gernsbach sowie der Gemeinde Forbach wurde nun eine einheitliche Sitzmöblierung angebracht, die es in dieser Art nur auf der Murgleiter gibt, wie die Pressestelle des Landkreises Rastatt mitteilt: Das Projekt wurde durch die Leader-Aktionsgruppen Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße und Nordschwarzwald mit Mitteln der EU und des Landes Baden-Württemberg gefördert. Die Murgleiter erstreckt sich mit ihren 110 Kilometern über die beiden Landkreise Rastatt und Freudenstadt und ist unterteilt in fünf Tagesetappen mit Längen zwischen 17 und 24 Kilometern. Im Jahr 2008 mit drei Etappen eröffnet, folgte 2011 die Erweiterung um zwei weitere Abschnitte, sodass auf dem Gesamtverlauf Gaggenau, Baden-Baden, Gernsbach, Weisenbach, Forbach und Baiersbronn passiert werden. Auf den Etappen vier und fünf im Bereich Baiersbronn wird zudem der Nationalpark Schwarzwald durchquert. Die Koordinierungsstelle für Marketing- und Infrastrukturprojekte rund um die Murgleiter ist beim Landratsamt Rastatt angesiedelt. "Gemeinsam mit den Kommunen, dem Tourismus Zweckverband ,Im Tal der Murg' und der Baiersbronn Touristik erfolgt die Umsetzung verschiedener Maßnahmen. Dazu gehört etwa die Herausgabe eines Wanderflyers in Zusammenarbeit mit der Schwarzwald Tourismus GmbH, die Anschaffung und Unterhaltung von Portaltafeln oder die Koordinierung der alle drei Jahre notwendigen Nachzertifizierung", berichtet Philipp Ilzhöfer, Tourismusbeauftragter des Landkreises Rastatt. Bereits im Jahr der Eröffnung wurde die Murgleiter durch das Deutsche Wanderinstitut als Premiumwanderweg ausgezeichnet. Die Beurteilung erfolgt anhand von 34 Kriterien. Hier punkten insbesondere eine lückenlose Ausschilderung, gute Wegebeschaffenheit und landschaftlich reizvolle Streckenführungen. In den Jahren 2011, 2014 und 2017 erfolgte die Nachzertifizierung. Um die Qualität der Murgleiter nachhaltig zu sichern und stetig zu verbessern, finden in den Jahren zwischen den Nachzertifizierungen jeweils Kontrollbegehungen durch das Deutsche Wanderinstitut statt. Dabei habe sich gezeigt, dass die Anzahl an Sitzgelegenheiten entlang des Premiumwanderwegs noch erhöht werden könne. "Sitzbänke an Wanderwegen schaffen Ruhepunkte auf den langen Tagesetappen. In gleichem Maße erfolgt eine Aufwertung markanter und schöner Landschaftspunkte. Aus diesem Grund haben wir das Projekt der Einheitsmöblierung gestartet", erklärt Philipp Ilzhöfer. Insgesamt wurden 46 neue Sitzbänke angeschafft, zwei davon befinden sich in Gaggenau, 13 in Gernsbach, sieben in Forbach und 24 in Baiersbronn. Geplant und gefertigt wurden die neuen Sitzbänke von der Zimmerei Schleh aus Baiersbronn. Patrick Schreib, Tourismusdirektor von Baiersbronn und Geschäftsführer des Zweckverbands "Im Tal der Murg", verweist auf die Wirkung des Vorzeigeprojekts: "Die Murgleiter hat für den Tourismus im Murgtal eine wichtige Bedeutung und ist durch die Klassifizierung als Premiumwanderweg über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten entlang des Weges und in den Orten vermitteln den Wanderern darüber hinaus viel Wissenswertes." www.murgleiter.de

