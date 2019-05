Zehn Variationen voller Humor und Spöttelei

Wie viel Goethe steckt in "Faust" und was verkörperte für den alternden Dichterfürsten das Gretchen? Da man Johann Wolfgang von Goethe nicht mehr selbst fragen kann, müssen sich Regisseure und Schauspieler eben ihre eigenen Gedanken dazu machen.

"Gretchen 89 FF.", gemeint ist die sogenannte Kästchenszene, ist ein selbstironisches, unterhaltsames Theaterstück, das seine Uraufführung am Deutschen Theater in Berlin erlebte. Hübner schrieb den Text 1998 für das experimentierfreudige Team der "Baracke" um Thomas Ostermeier, heute einer der bestimmenden Theatermacher Europas.

Es war in dieser Form die erste größere Regiearbeit von Pape, wie dieser im Anschluss an die Aufführung im Gespräch bekannte. Das Gelächter, Szenenapplaus und der überwältigende Schlussapplaus adelten seine Regiearbeit. Doch auch das Schauspielduo entfaltete sein ganzes Können, offenbarte eine große schauspielerische Bandbreite, um Gretchens Schlüsselszene auf die Bühne zu bringen.

Das Epos rankt sich um einen alternden Wissenschaftler. Die Jugend verloren und voller vermeintlicher Unkenntnis, lässt er sich mit Mephisto ein. Hübner setzt an der Stelle an, an der Gretchen, noch völlig von der ersten Begegnung mit Dr. Faust emotional gefangen, die Szenerie betritt. Er entwirft dazu zehn Variationen voller Humor und Spöttelei. Sie sind der Einstieg in ein Spiel, das schlaglichtartig, klug und scherzhaft den Theaterbetrieb beleuchtet.

Doch zuvor befleißigen sich Theil und Roschy einer durch und durch poetischen Variante, in dem sie zunächst den Szenen klassisches Handpuppenspiel entgegenstellen. Die Hauptrolle spielen jeweils ein Regisseur, jeder mit einer anderen Neurose behaftet, und die Schauspielerin, die das Gretchen gibt. Die Palette der vorgestellten Typen reicht dabei vom "alten Haudegen", regieführend an einem Landestheater, über den "Schmerzensmann" (Staatstheater) oder der "Dramaturgin", tätig in der freien Szene, bis hin zum "Freudianer" oder der "Diva". Jeder Aufzug ist an einer anderen fiktiven Spielstätte verortet. Da ist derjenige, der mit assoziativen Kollagen neue Maßstäbe setzen will, oder die übermotivierte Anfängerin, die zum Schluss erkennen muss, dass Schauspielschule und fünf sündhaft teure Workshops nichts brachten.

Treffgenau werden die einzelnen Charaktere inszeniert. Wie beispielsweise "Der Schmerzensmann", ein entwöhnter Kettenraucher, der das Extreme sucht, ein Dokument der Dauerkrise, der kein schönes Theater will, sondern die Wahrheit. Der "Freudianer", der im Schmuckkästchen das Gretchen zu Hause findet, ein phallisches Symbol sieht und den Schauspieler gerne auseinandernimmt, um ihn hernach wieder neu zusammensetzen zu können.

Eine gekonnte Stichelei präsentierten die Komödianten unter der Überschrift "Das Tourneepferd", in dem Roschy einen alternden Wiener Regisseur verkörpert, der von allen geliebt werden möchte, vor allem von den jungen Schauspielerinnen. Zu köstlich der vom Schauspieler dargebotene authentische österreichische Dialekt. Das Stück lebt vom schauspielerischen Können der Akteure und deren Fähigkeiten, innerhalb kurzer Zeit in die nächste Rolle schlüpfen zu können. Eben noch verhuschtes Hascherl und im Anschluss überzeugende Diva oder völlig entrückter stinkstiefelhaft auftretender "Meisterregisseur".

Es war die erste von zehn Aufführungen des Stücks in der Alten Turnhalle. Ein nächstes Mal sind Roschy und Theil am kommenden Mittwoch in der Komödie zu sehen. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr.