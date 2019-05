"Wir sind alle vom Tanzfieber gepackt"

Rastatt

Neues Pflanzbeet an Badener Brücke Rastatt (red) - Die Grünfläche an der Badener Brücke in Rastatt erhält ihr endgültiges Gesicht. Nach mehreren Baumaßnahmen und Zwischenlösungen wird nun ein Pflanzbeet angelegt. Es soll Flächen für Stauden und wechselnde Bepflanzungen erhalten (Foto: Stadt Rastatt).

Bühl

Nahwärme für Lörch-Gelände Bühl (red) - Die Stadtwerke Bühl erweitern ihr Nahwärmenetz und binden das ehemalige Lörch-Gelände an. Sämtliche Häuser und Wohnungen auf dem Gelände mit ihren rund 40 Wohn- und Gewerbeeinheiten werden Wärme und Warmwasser über das Nahwärmenetz beziehen (Foto: Archiv).

Karlsruhe

Verkaufssonntag in Karlsruhe Karlsruhe (red) - Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 5. Mai haben die Geschäfte in der Karlsruher Innenstadt sowie in Durlach zwischen 13 Uhr und 18 Uhr geöffnet. Einige Tram-Linien verkehren aus diesem Anlass im Zehn-Minuten-Takt (Symbolfoto: av).