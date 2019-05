Kompakt, schnell, effizient

Rheinstetten

Derbyzeit in Mörsch Rheinstetten (rap) - Es ist Derbyzeit in der Fußball-Verbandsliga. Am Samstag gastiert der SV 08 Kuppenheim beim 1. SV Mörsch in der Sandgrube. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Während der SV 08 momentan vor Spielfreude strotzt, hat der SVM zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert (Foto: toto).

Karlsruhe

Aufgestockt in den Osten Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC wird das Personal für seine Tour nach Jena und Zwickau aufstocken. "Es kann immer alles passieren. Wir werden daher den ein oder anderen Spieler mehr mitnehmen", so Trainer Alois Schwartz (Foto: dpa). Am Samstag muss der KSC zunächst bei CZ Jena ran.

Au am Rhein

Sportverein wird zum Show-Verein Au am Rhein (HH) - Für einen Abend wurde aus dem Sportverein ein Show-Verein: Der SV Au am Rhein startete mit einer "Zeitreise durch die Historie" in sein Jubiläumsjahr. Das Travestie-Duo "Chapeau Claque" wurde als glitzernd verpacktes Geburtstagsbonbon präsentiert (Foto: HH).