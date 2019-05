Von falschen Verdächtigungen, Polizeiwillkür und einem Bluff

Karlsruhe

Pourié sichert KSC-Sieg Karlsruhe (rap) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat am Samstag gegen den SV Meppen einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen eingefahren. Die Schwartz-Schützlinge siegten 3:1, Stürmer Marvin Pourié traf doppelt. Der KSC hat nun drei Punkte Vorsprung auf Platz drei (Foto: GES).

Offenburg

Warnung vor Trickbetrügern Offenburg (red) - Die Polizei warnt eindringlich vor den Tricks der Telefonbetrüger. Besonders ältere Menschen gingen den Tätern immer wieder auf den Leim, erklärt das Polizeipräsidium Offenburg in einer Mitteilung - und gibt Tipps, worauf man bei Anrufen achten sollte (Foto: dpa).

Karlsruhe / Ettlingen

"Big Manni" im Fernsehen Karlsruhe/Ettlingen (sj) - Ein Spielfilm über den spektakulärsten Fall von Wirtschaftskriminalität in der Geschichte der Bundesrepublik läuft am 1. Mai im Abendprogramm der ARD. Im BT-Interview erzählt Regisseur Niki Stein über Manfred Schmider und den Flowtex-Skandal (Foto: Jehle).

Heilbronn

Falsche Polizisten in Haft Heilbronn (red) - Die Polizei hat drei junge Männer festgenommen, die sich als Polizisten ausgegeben und so Senioren um ihr Geld gebracht haben sollen. Mutmaßlich seien sie Mitglieder einer Bande, die unter anderem in Karlsruhe aktiv war. Die Männer kamen in Haft (Symbolfoto: dpa).