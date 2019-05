Niemand will Teststrecke im Murgtal bauen

Der Vorsitzende des CDU Stadtverbands empfiehlt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), "nun diesem Pilotprojekt den Stecker zu ziehen". Davon ist man in Stuttgart allerdings weit entfernt. "Das Pilotprojekt eWayBW hat für uns weiterhin eine sehr hohe Priorität und wir sind zuversichtlich, zeitnah eine gute Lösung für den Bau der Oberleitung im Murgtal zu finden", betont ein Ministeriumssprecher auf BT-Anfrage. Die Verzögerungen begründet er mit der derzeit angespannten Marktsituation: "Um das Vergabeverfahren dennoch zeitnah zum Abschluss zu bringen, beschreitet das Land nun den Weg eines Verhandlungsverfahrens."

Nachdem im November vergangenen Jahres das Vergabeverfahren für die bauliche Umsetzung der Oberleitungsinfrastruktur in den drei Elektrifizierungsabschnitten des Projekts eWayBW termingerecht begonnen wurde, habe beim Ministerium zunächst die große Hoffnung bestanden, den Zuschlag für den Bauauftrag bis Ende März 2019 erteilen zu können. Die Pressestelle betont in diesem Zusammenhang, dass es unabhängig vom Zeitpunkt der Auftragsvergabe weiterhin ein wichtiges Anliegen des Landes sei, die mit den Bauarbeiten verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 462 so gering wie möglich zu halten. Dementsprechend stehe das Land auch zu seiner Zusage, wonach die Arbeiten auf der Hauptverkehrsschlagader des Murgtals soweit wie möglich in die Schulferien und damit in verkehrsarme Zeiten gelegt werden. Vor diesem Hintergrund führen die aktuellen Verzögerungen im Vergabeverfahren auch dazu, dass der Bau der Oberleitung erst im kommenden Jahr realistisch ist.

CDU: Strecke im





Murgtal nicht geeignet



Ungeachtet der Verzögerungen laufen bereits vorbereitende Arbeiten im Vorgriff auf den Bau der Oberleitungsinfrastruktur an, informiert das Verkehrsministerium weiter. So werde die NetzeBW in den kommenden Wochen eine 20 kV-Freilandleitung im Elektrifizierungsbereich eins - nördlich der Anschlussstelle Bischweier (K 3714) - verlegen. Diese Maßnahme sei aus Sicherheitsgründen erforderlich, da der elektrotechnisch erforderliche Mindestabstand zwischen der Oberleitung und der Freilandleitung nicht anders einzuhalten sei.

Wie mehrfach berichtet, möchte das baden-württembergische Verkehrsministerium rund 20 Millionen Euro ausgeben, um Teilstrecken der Bundesstraße zwischen Kuppenheim und Obertsrot mit Oberleitungsmasten auszustatten, damit einzelne Lastwagen versuchsweise elektrisch fahren können. "Wir sehen das Projekt von Anfang an kritisch, weil sich die Strecke im engen Murgtal nicht eignet", betont Dirk Preis: "Die ausgebliebene Resonanz auf die Ausschreibung des Verkehrsministeriums bestätigt uns darin", wird der Gernsbacher CDU-Vorsitzende in einer Mitteilung zitiert. "Der Ball liegt nun beim grünen Verkehrsminister, das Projekt im Murgtal zu beenden, bevor es begonnen hat", fordern die Christdemokraten.

Unterdessen ist die Teststrecke für Oberleitungs-Hybrid-Lkw auf der A 5 zwischen Weiterstadt und Langen/Mörfelden seit wenigen Tagen in Betrieb. Insgesamt sollen in Deutschland drei solche Teststrecken entstehen, eine davon auf der B 462 im Murgtal, die dritte befindet sich auf der A 1 in Schleswig-Holstein zwischen Lübeck und Reinfeld (letztere soll Ende Mai in Betrieb genommen werden).