Jugendarbeit soll gestärkt werden

Für die neue Jugendspielgemeinschaft "JSG Panthers/ Murg" haben am letzten Wochenende die Verantwortlichen der Panthers Gaggenau (Jürgen Förderer) und HSG Murg (Kevin Klumpp) sowie die Vorsitzenden des TB Bad Rotenfels (Andreas Stahlberger), TB Gaggenau (Dr. Thorsten Chwalek), TV Forbach (Harald Efthymiou), TV Gausbach (Rüdiger Ochs), TV Gernsbach (Jürgen Maisch) und der Projektleiter der HSG Panthers/Murg (Rainer Förderer) einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Wie berichtet, besteht in Sachen Handballsport im Murgtal Handlungsbedarf. Weniger Kinder, mehr Freizeitmöglichkeiten - damit ist ein grundlegendes Problem umrissen. Darüber hinaus hat das Interesse von Eltern nachgelassen, als ehrenamtliche Helfer und Unterstützer aktiv zu werden. Zusätzlich zeigt sich seit Jahren, dass immer wieder Vereine aus dem Handballbezirk Rastatt die von den Murgtalvereinen geförderten Perspektivspielerinnen und -spieler abwerben.

Mit der Kooperation aller Handballvereine im Murgtal soll die sportliche Leistungsfähigkeit aller Jugendlichen erhöht werden. Gleichzeitig soll damit die Attraktivität für Jugendliche und Eltern, sich aktiv zu beteiligen, gesteigert werden. Durch kumulierte langjährige Trainingserfahrungen im Jugendleistungszentrum verspricht man sich bessere Perspektiven für förderungswürdige Jugendliche. Rainer Förderer ist überzeugt, dass durch diesen "Kollektiveffekt" und daraus entstehende sportliche Erfolge bereits in den Jugendmannschaften die Bindung an den Verein erhöht werden kann. Damit soll ein oft genannter Grund für den Wechsel in einen anderen Verein entfallen.

Sämtliche, an sportlichen Erfolgen interessierte Nachwuchsspieler nicht nur aus den Standorten Forbach, Gausbach, Gernsbach, Gaggenau und Bad Rotenfels, sondern auch aus der Umgebung, bleiben je nach Fähigkeiten und Spielpraxis von den Jüngsten bis zur A-Jugend zusammen. Dabei ist den Verantwortlichen bewusst, dass damit zum Teil längere Fahrstrecken und -Zeiten sowie höhere Kosten entstehen werden.

Ziel ist ein Leistungszentrum, das sich über die sieben zur Verfügung stehenden Hallen von Bad Rotenfels bis Forbach erstreckt. Die ganz Kleinen (F- und E-Jugend) trainieren und spielen zunächst in den bisherigen Spielgemeinschaften an ihren Standorten Gaggenau, Gernsbach und Forbach weiter. Danach können sie ab der D-Jugend ebenfalls an ihren Standorten, aber unter dem Namen JSG Panthers/Murg auflaufen. Ab der C-Jugend werden sie im Leistungszentrum Gaggenau trainieren. Die entsprechenden Hallenbelegungspläne bestehen bereits.

Mit diesem Schritt kann nach Meinung von Rainer Förderer allen handballbegeisterten Mädchen und Jungen im gesamten Murgtal entsprechend ihren Leistungsfähigkeiten die erforderliche Ausbildung und Spielpraxis geboten werden. Die JSG Panthers/Murg soll ihnen eine neue sportliche Heimat bieten und sicherstellen, dass zukünftig wieder über alle Jugendklassen von der D-Jugend bis einschließlich A-Jugend sowohl männlich als auch weiblich jeweils zwei Jugendmannschaften gestellt werden können: Während eine Mannschaft stark wettkampforientiert ist, soll sich die zweite Mannschaft eher breitensportlich orientieren.

Zur organisatorischen Bewältigung wurde ein neuer, paritätisch besetzter JSG-Jugendausschuss gebildet. Zur Betreuung der einzelnen Mannschaften, für Torwart-, Einzel-, Kleingruppen- und Athletik-Trainingseinheiten stehen 26 Teambetreuer und Jugendtrainer zur Verfügung. Darunter elf Trainer mit C- und B-Lizenzen.

