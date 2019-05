Arbeit im Goldmedaillendorf geht nicht aus









"Gemeinsam wollen wir wieder einen Tag für unser Langenbrand machen", so Ortsvorsteher Roland Gerstner. Alle Helferinnen und Helfer treffen sich um 8 Uhr vor dem "Haus der Vereine". Dort werden dann die einzelnen Teams für die vorgesehenen Projekte eingeteilt.

Die Bürger konnten wieder Vorschläge machen, einige sind noch aus dem Vorjahr übrig gebliegen. "Wir nehmen die Vorschläge auf, die wir auch bewerkstelligen können", erläutert der Ortsvorsteher.

Geplant ist unter anderem, ab der Festhalle in Richtung Friedhof entlang der Straße bergseits eine Mulde zu erstellen, in der herabfallendes Geröll aufgefangen werden kann. Am Mittleren Weg, an der Gefällstrecke zur Alten Straße, sollen mit einem Bagger die überhöhten Seitenränder abgenommen werden. Auch der Kinderspielplatz wird ein Einsatzort.

Einiges zu tun gibt es bei der Vereinsalm, die Sitzbänke müssen wieder freigemäht werden. Die Fußwege am Dorfende zum Sportplatz und zwischen Wolfsheck und der B 462 sollten wieder begehbar gemacht werden. An Straßen und Wegen geht es dem Unkraut "an den Kragen".

"Es gibt viel zu tun, es werden viele fleißige Hände gebraucht", wirbt Gerstner für die Aktion. Die erforderlichen Werkzeuge und Geräte sollen die Helfer mitbringen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Gegen 14 Uhr ist das Ende des ehrenamtlichen Einsatzes geplant, um mit einem gemeinsamen und sicherlich verdienten Vesper den Tag ausklingen zu lassen.

Der erste "Tag für Langenbrand" fand voriges Jahr im Mai im Vorfeld des Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" statt. Rund 60 Langenbrander waren damals für die Ortsverschönerung im Einsatz - mit Erfolg, denn Langenbrand erhielt eine Goldmedaille. "Das war schon überragend", blickt Gerstner zurück.

Für den bevorstehenden Aktionstag erwartet er erneut viele Helfer, denn "die Arbeit geht nicht aus". Jetzt hofft der Ortsvorsteher noch auf das passende Wetter, damit die geplanten Arbeiten auch durchgeführt werden können.