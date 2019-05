Bequeme Lösung auf Kosten des Städtebaus

Forbach

Weiterhin Schulsozialarbeit Forbach (mm) - Die Schulsozialarbeit an der Klingenbachschule mit dem Caritasverband Rastatt wird im Schuljahr 2019 / 2020 fortgesetzt. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. "Sehr sinnvolle Arbeit" werde dort geleistet, so Bürgermeisterin Katrin Buhrke (Foto: Mack). » Weitersagen (mm) - Die Schulsozialarbeit an der Klingenbachschule mit dem Caritasverband Rastatt wird im Schuljahr 2019 / 2020 fortgesetzt. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. "Sehr sinnvolle Arbeit" werde dort geleistet, so Bürgermeisterin Katrin Buhrke (Foto: Mack). » - Mehr

Lichtenau

Teurer als erwartet: Neue Mühlstraße Lichtenau (ar) - Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für die Neugestaltung der Mühlstraße in Lichtenau zum Angebotspreis in Höhe von 374.442 Euro vergeben. Ursprünglich waren für die Sanierung nur rund 300.000 Euro im Haushalt 2019 vorgesehen (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für die Neugestaltung der Mühlstraße in Lichtenau zum Angebotspreis in Höhe von 374.442 Euro vergeben. Ursprünglich waren für die Sanierung nur rund 300.000 Euro im Haushalt 2019 vorgesehen (Foto: ar). » - Mehr

Bühl

Sparkasse rundum zufrieden Bühl (gero) - Vertrauen und Sicherheit für die Kunden, Glaube in die wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen in das eigene Unternehmen, so lautet die Philosophie der Sparkasse Bühl. Bei der Bilanzpressekonferenz berichteten die Vorstände von einer guten Entwicklung (Foto: gero). » Weitersagen (gero) - Vertrauen und Sicherheit für die Kunden, Glaube in die wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen in das eigene Unternehmen, so lautet die Philosophie der Sparkasse Bühl. Bei der Bilanzpressekonferenz berichteten die Vorstände von einer guten Entwicklung (Foto: gero). » - Mehr