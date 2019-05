Wetterfeste Menschen lassen sich nicht erschüttern

Gaggenau

Prozess wird fortgesetzt Gaggenau (red) - Der Prozess gegen einen 48-Jährigen, der im Juli 2018 einen tödlichen Unfall in der Goethestraße verursacht und danach geflüchtet sein soll, wird am Montag vor dem Schöffengericht in Rastatt fortgesetzt. Der Mann hatte den Unfall eingeräumt (Symbolfoto: av).

Karlsruhe

Alkoholisierter verursacht Unfall Karlsruhe (red) - Drei verletzte Personen und ein Gesamtschaden von rund 21.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend auf der Kreisstraße 3579 zwischen Friedrichstal und Staffort. Der Unfallverursacher war laut Polizeimitteilung alkoholisiert (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Neue Schilder an "Legal Walls" Rastatt (red) - An den Unterführungen in der Buchenstraße, der Ostmarkstraße und der Stadionstraße können Sprayer ihre Kunstwerke legal präsentieren. Die Stadt Rastatt hat dort nun neue Hinweisschilder angebracht, die über die Regeln beim Sprayen aufklären sollen (Foto: Stadt).

Gaggenau

Es bleibt erst mal beim Alten Gaggenau (uj) - Welche Höchstgeschwindigkeit auf einem Teil der Ringstraße in Bad Rotenfels einmal gelten wird, steht noch nicht fest. Das Verwaltungsgericht verhandelte eine Klage auf Wiedereinführung von Tempo 30. Das schriftliche Urteil kommt in den nächsten Tagen (Foto: uj).