Zuschüsse für Verkehrskreisel

Loffenau

Wichtigster Tag der größten Baustelle Loffenau (stj) - Beim Bau des Regenüberlaufbeckens (RÜB) Igelbach handelt es sich um die derzeit größte Baustelle in Loffenau. Und die hat am Dienstag ein wichtiges Etappenziel erreicht: Das Trennbauwerk und der Absturzschacht sind eingebaut worden (Foto: Gemeinde Loffenau).

Ötigheim

2,8 Millionen Euro verbuddelt Ötigheim (as) - Der erste Bauabschnitt dauerte nur vier Monate, der zweite zog sich in die Länge - nun wird die sanierte Rastatter Straße in Ötigheim am 24. April eröffnet (Foto: Groß). Rund 2,8 Millionen Euro hat die Maßnahme, die die Ortsdurchfahrt fast eineinhalb Jahre blockierte, gekostet.

Freiburg

Pfarreien und ihre Gebäude Freiburg (kli) - Mitten in die durch eine geplante Strukturreform ausgelöste Unruhe dürfte ein neuer Beschluss des Erzbischöflichen Ordinariats für Debatten in den katholischen Pfarrgemeinden sorgen (Foto: dpa). Das Gebäudekonzept wird vorerst ausgebremst. Ein Brief informiert über die Pläne.

Bietigheim

Überraschende Kirchensanierung Bietigheim (as) - Es begann ganz harmlos mit der regelmäßigen Inspektion der Glocken und endet mit einer ungeplanten Millionen-Baumaßnahme: Die Turmkonstruktion der Bietigheimer Pfarrkirche Heilig Kreuz wird derzeit saniert. Die Glocken läuten nicht mehr, Gottesdienste finden aber statt.