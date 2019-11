'Fördern - Unterstützen - Mitgestalten'

Au am Rhein



Schulhof wird Spielplatz Au am Rhein (HH) - In Au am Rhein wurde der Schulhof zu einem Spielplatz umgestaltet. Bürgermeisterin Veronika Laukart sprach bei der Eröffnung von "Bewegung, Erholung und Kommunikation" als wesentliche Zwecke. Die Kosten werden auf rund 330 000 Euro beziffert (Foto: HH).