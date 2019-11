Bermersbacher haben guten 'Draht nach oben'

Bologna

Neuer Stern am Radhimmel Bologna (sid) - Nach seinem ersten Sieg bei einer Grand Tour ist Radprofi Pascal Ackermann (Foto: dpa) der neue Stern am deutschen Radsporthimmel. Der 25-jährige Mann aus der Südpfalz schickt sich an, die große Tradition deutscher Top-Sprinter fortzusetzen.

Baden-Baden

Kinderspaß auf der Kurhauswiese Baden-Baden (co) - Zumindest für ein paar Stunden steppte am Samstag auf der Kurhauswiese, deren Betreten ansonsten verboten ist, und rundrum der Bär. Mit rund 35 Aktionspartnern hatte die Bürgerstiftung Baden-Baden wieder für einen "Kunterbunten Kinderspaß" gesorgt (Foto: vr).

Lörrach

SVM gastiert in Lörrach-Brombach Lörrach (rap) - Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SV Endingen reist der 1. SV Mörsch in der Fußball-Verbandsliga nun zum nächsten Kellerduell zum FV Lörrach-Brombach. Mit einem weiteren Erfolg könnte der SVM einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen (Foto: fuv).