Sprung in den Aufsichtsrat

Offenburg

SV 08 reist zum Spitzenspiel Offenburg (rap) - Nach dem 7.2-Kantersieg gegen den FC Denzlingen reist der SV 08 Kuppenheim am Samstag zum Spitzenspiel nach Offenburg. Der OFV belegt den dritten Rang in der Fußball-Verbandsliga und hat derzeit vier Punkte Vorsprung auf die Elf aus dem Wörtel (Foto: Seiter).

Rastatt

Nahverkehr: Neuer Vertrag für Walz Rastatt (red) - Die Nahverkehr Mittelbaden Walz (NVW) übernimmt bis Dezember 2029 weiter den Linienbusverkehr auf dem Gebiet der Stadt Rastatt im Auftrag der Verkehrsgesellschaft Rastatt. Die Verträge wurden nun nach einer EU-weiten Ausschreibung unterzeichnet (Foto: fuv/Archiv).

Jupiter / Florida

Zivilklage vor US-PGA-Turnier Jupiter/Florida (sid) - Wegen der tödlichen Trunkenheitsfahrt eines Angestellten seines Restaurants muss sich Golf-Superstar Tiger Woods (Foto: dpa) kurz vor Beginn der US PGA Championship am Donnerstag mit einer Zivilklage auf Schadenersatz auseinandersetzen.

Baden-Baden

Aktionäre beeindruckt Baden-Baden (vo) - Es ist wie immer, wenn die Grenke AG zur Hauptversammlung einlädt: Zufriedene Gesichter allenthalben - beim Vorstand, beim Aufsichtsrat und vor allem bei den Aktionären. Denn ihr Unternehmen hat 2018 eine außerordentliche Performance hingelegt (Foto: Volz).