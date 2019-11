Musiker denken weit voraus

Bühl

Bluegrass-Festival in Bühl startet Bühl (red) - Die Dortmunder Band Dieselknecht (Foto: pr) und die Henhouse Prowlers aus Chicago "rocken" zum Auftakt des 17. Internationalen Bühler Bluegrass-Festivals bei der Firma Oechsle die Bühne. Am Samstag findet das Festival auf dem Johannesplatz und im Bürgerhaus seine Fortsetzung.

Taktstock-Wechsel in Ötigheim Ötigheim (sl) - Die Volksschauspiele Ötigheim haben einen neuen musikalischen Leiter: Der Dirigent Markus Bieringer tritt die Nachfolge von Ulrich Wagner an, der sein Engagement bei den Volksschauspielen mit dem Ende des Theatersommers 2018 beendet hatte (Foto: privat).

Viele Prominente auf der Bühne Bühl (red) - In der 30-jährigen Geschichte des Bürgerhauses Neuer Markt standen zahlreiche prominente Künstler auf der Bühne. Verewigt haben sie sich auch im Gästebuch. Chefin Corina Doba und die Mitarbeiter Thomas Huber sowie Monika Falk erinnern sich an viele Begegnungen (Foto: pr).