'Er hätte nicht fahren dürfen, das weiß er'

Neue Beleuchtung an Wartehäuschen Baden-Baden (sre) - An 35 Buswartehäuschen in der Kurstadt wird eine zusätzliche Beleuchtung angebracht, durch die abends auch die Fahrpläne besser lesbar sein sollen. Der Vorschlag eines BT-Lesers für besser lesbare Fahrpläne ohne zusätzliches Licht wird dagegen nicht umgesetzt (Foto: sre). » Weitersagen (sre) - An 35 Buswartehäuschen in der Kurstadt wird eine zusätzliche Beleuchtung angebracht, durch die abends auch die Fahrpläne besser lesbar sein sollen. Der Vorschlag eines BT-Lesers für besser lesbare Fahrpläne ohne zusätzliches Licht wird dagegen nicht umgesetzt (Foto: sre). » - Mehr