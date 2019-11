Dorfladen bleibt für Langenbrand eine Zukunftsaufgabe

Fischer und Hadelich im Festspielhaus Baden-Baden (red) - Mit der Academy of St Martin in the Fields präsentieren die beiden Geigenvirtuosen Julia Fischer und Augustin Hadelich am Sonntag im Festspielhaus Doppelkonzerte von Bach und Schnittke sowie Werke von Rubtsov und Dvorak (Foto: Broede). » Weitersagen (red) - Mit der Academy of St Martin in the Fields präsentieren die beiden Geigenvirtuosen Julia Fischer und Augustin Hadelich am Sonntag im Festspielhaus Doppelkonzerte von Bach und Schnittke sowie Werke von Rubtsov und Dvorak (Foto: Broede). » - Mehr