Im Waldkindergarten ist kein 'Schlurfgang' möglich

Geisingen



Bettgestell setzt Wald in Brand Geisingen (dpa/lsw) - Ein brennendes Bettgestell in einem Waldgebiet bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) hat am Samstag ein noch deutlich größeres Feuer verursacht. Etwa 70 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche wurden zerstört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte (Foto: Archiv/Senger). » Weitersagen (dpa/lsw) - Ein brennendes Bettgestell in einem Waldgebiet bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) hat am Samstag ein noch deutlich größeres Feuer verursacht. Etwa 70 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche wurden zerstört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte (Foto: Archiv/Senger). » - Mehr