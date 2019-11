Wie das Missachten einer roten Ampel

Kuppenheim

Neuer Parkplatz in Kuppenheim Kuppenheim (sawe) - Auf dem ehemaligen Wohngrundstück Karlstraße 4 in Kuppenheim hat die Stadt nach Abriss der Gebäude einen öffentlichen Parkplatz und eine Aufenthaltsfläche mit Sitzgruppe geschaffen. Insgesamt gibt es dort nun elf Parkplätze (Foto: Wenzke).

Ottersweier / Bühl

Pflegeheim auf Sonnenplatz Ottersweier/Bühl (gero) - Nach über zweijährigem Suchlauf nach einem Standort für ein Pflegeheim in Ottersweier ist das Klinikum Mittelbaden fündig geworden: In Kooperation mit der Gemeindeverwaltung hat man sich auf den Sonnenplatz in Zentrumsnähe verständigt (Foto: Hammes).

Baden-Baden

Diskussion um Verkehr Baden-Baden (sre) - Die Situation des Einzelhandels im Stadtzentrum (Foto: zei) stand im Fokus einer Diskussion von Vertretern bei der Kommunalwahl antretender Parteien. Bei der Veranstaltung der Einzelhändlerinitiative BBI wurde insbesondere über Verkehrsthemen kontrovers diskutiert.

Bischweier

Neue Tagesstätte für Senioren Bischweier (mak) - Die Iffezheimer Firma Bau ′72 plant in Bischweier zwei Gebäude, von denen eines eine Tagesstätte für Senioren beherbergt. Zudem entstehen je fünf Wohnungen im ersten und zweiten Stock, die verkauft werden sollen, so Geschäftsführer Jürgen Seiler im Rat (Foto: Koch)