Wie das Missachten einer roten Ampel

Bischweier

Zwei Bauprojekte von Dambach Bischweier (mak) - Die Firma Dambach hat an ihrem Standort in Bischweier zwei große Bauprojekte im Visier: Noch in diesem Jahr soll ein Hochregallager entstehen. Zudem soll im nächsten Jahr das Verwaltungsgebäude aufgestockt werden (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Politische Zeitreise Bühl (up) - Der CDU-Stadtverband feierte im Friedrichsbau sein 25-jähriges Bestehen. Rund 100 Mitglieder und Gäste kamen zu der Veranstaltung, die von den Schwarzwaldbuben musikalisch umrahmt wurde. Festredner war der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Götz (Foto: up).

Loffenau

"Wir sind im Krisenmodus" Loffenau (stj) - Die Rahmenbedingungen für ein starkes Borkenkäferjahr sind gut. Das bereitet den Förstern fast überall in Europa Sorgen. Auch denen im Loffenauer Gemeindewald, wie Forstbezirksleiter Markus Krebs bei der Waldbegehung des Gemeinderats erklärte (Foto: stj).

Kuppenheim

Neuer Parkplatz in Kuppenheim Kuppenheim (sawe) - Auf dem ehemaligen Wohngrundstück Karlstraße 4 in Kuppenheim hat die Stadt nach Abriss der Gebäude einen öffentlichen Parkplatz und eine Aufenthaltsfläche mit Sitzgruppe geschaffen. Insgesamt gibt es dort nun elf Parkplätze (Foto: Wenzke).