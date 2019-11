Im Waldkindergarten ist kein 'Schlurfgang' möglich

Baden-Baden

Die Geschenke der Natur Baden-Baden (co) - Eine Kräuterwanderung mit Andrea Heck macht so richtig Appetit auf die Geschenke der Natur. Die Kräuterpädagogin aus Sandweier ist ein wandelndes grünes Lexikon, vermittelt ihr Wissen jedoch - wie jüngst - auf höchst unterhaltsame Weise (Foto: Hecker-Stock).

Bühl

Politische Zeitreise Bühl (up) - Der CDU-Stadtverband feierte im Friedrichsbau sein 25-jähriges Bestehen. Rund 100 Mitglieder und Gäste kamen zu der Veranstaltung, die von den Schwarzwaldbuben musikalisch umrahmt wurde. Festredner war der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Götz (Foto: up).

Loffenau

"Wir sind im Krisenmodus" Loffenau (stj) - Die Rahmenbedingungen für ein starkes Borkenkäferjahr sind gut. Das bereitet den Förstern fast überall in Europa Sorgen. Auch denen im Loffenauer Gemeindewald, wie Forstbezirksleiter Markus Krebs bei der Waldbegehung des Gemeinderats erklärte (Foto: stj).

Geisingen

Bettgestell setzt Wald in Brand Geisingen (dpa/lsw) - Ein brennendes Bettgestell in einem Waldgebiet bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) hat am Samstag ein noch deutlich größeres Feuer verursacht. Etwa 70 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche wurden zerstört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte (Foto: Archiv/Senger).