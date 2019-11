Die große Kraft der jungen Fichten

Wangen

Extreme Niederschläge im Land Wangen (lsw) - Bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter sind in den vergangenen 24 Stunden in Teilen Baden-Württembergs gefallen. Die Stadt Wangen im Allgäu hat in der Nacht auf Dienstag Hochwasseralarm ausgelöst. Am Dienstag soll es noch weiterregnen (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Kaleidoskop der Emotionen Rastatt (rw) - Nachdem es mit dem Kirchenkonzert in St. Alexander nicht geklappt hatte, servierte der Tenor Jay Alexander auf der Bühne der Badner Halle ein mit stehenden Ovationen des Publikums gefeiertes Konzert. Seine Serienhits waren ein Kaleidoskop der Emotionen (Foto: rw).

Au am Rhein

Vierfaches Jubiläum Au am Rhein (HH) - In der Rheinauhalle in Au am Rhein, wo an schön dekorierten Rundtischen 240 Gäste Platz fanden, haben Gemeinde und Vereine vierfaches Jubiläum gefeiert. Au am Rhein beging sein 1 200-jähriges Bestehen, und drei Vereine hatten gleichfalls runde Geburtstage (Foto: HH).