Neuanfang als Shisha-Bar?

- Es gilt als Schlussstein der Sanierung der nördlichen Innenstadt: das Lokal gegenüber vom Murgtal-Center in der nördlichen Hauptstraße. Seit Fastnacht ist es geschlossen, die ehemaligen Pächter des Gasthauses "Spritz" haben sich dem Vernehmen nach abgesetzt, nun könnte d as Lokal einer neuen Zukunft entgegensehen: Möglicherweise wird es als Shisha-Lounge neu eröffnet."Wir können bestätigen, dass es eine Anfrage auf den Betrieb einer Lounge-Bar mit Shisha-Angebot gibt", hieß es gestern aus dem Rathaus. Shisha-Bars sind Vergnügungsstätten, in denen Wasserpfeifen gereicht werden.

Man gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit ein Bauantrag eingereicht werde. Da sich der Betrieb baurechtlich in einem Mischgebiet befindet, ist der Betrieb einer Gast- und Schankwirtschaft grundsätzlich zulässig. Für das Betreiben einer Shisha-Bar gibt es besondere bauliche Auflagen hinsichtlich der Belüftung. "Diese sind dem Interessenten jedoch bekannt. Wir gehen davon aus, dass er alle genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen wird und somit dem Antrag dann zugestimmt werden wird", so die Stadtverwaltung.

Ursprünglich als "Glasshouse" war die Lokalität vor fast genau zwei Jahren, am 13. Mai 2017, eröffnet worden. Trotz Lage am Murgdamm mit Blick über den Fluss war es von Anfang an nicht der erhoffte Publikumsmagnet, im Februar 2018 war endgültig Schluss.

Im Juli 2018 wagte das Ehepaar Mirko Ambrosio und Mary Pirrachio eine Neueröffnung. Mit neuem Konzept sollte das "Spritz" zum Treffpunkt werden für Leute, die gerne in netter Gesellschaft mediterran geprägte Speisen genießen. Freunden italienischer Küche waren Ambrosio und Pirrachio aus dem "Casa Rustica" in Hörden ein Begriff. Doch in Gaggenau erfüllten sich die Erwartungen nicht, seit Fastnacht ist das Gasthaus geschlossen. Oleg Storm, der Inhaber der Immobilie in der nördlichen Hauptstraße, war gestern nicht zu erreichen.

Für Aufsehen hatte im Januar die Meldung gesorgt, dass in der Ebersteinstraße in Ottenau in einem ehemaligen Lebensmittelmarkt eine Shisha-Bar eröffnen könnte. Doch seitens der Hauseigentümerin wurde schnell deutlich gemacht, dass in keinster Weise die Eröffnung einer Shisha-Bar oder eines ähnlichen Betriebs erwünscht sei oder angestrebt werde.

Derzeit gibt es für das Gebiet "Nördliche Ebersteinstraße" keinen Bebauungsplan. Deshalb wurde eine Veränderungssperre erlassen.