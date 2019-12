Keine Änderungen der Bahnschrankenzeiten Gernsbach/Loffenau (red) - Viele Bürger wünschen sich kürzere Schließzeiten an den Bahnübergängen entlang der Stadtbahnschienen. Auch die Nachbargemeinde Loffenau ist von den Bahnschließzeiten in Gernsbach betroffen und drängt ebenfalls auf eine Lösung. Dies vor allem, da die Rettungsdienste die vorgeschriebenen Rettungszeiten einhalten müssen, um schnellstmöglich helfen zu können.



Daher haben in den vergangenen Wochen intensive Gespräche zwischen der Stadt Gernsbach, der Gemeinde Loffenau und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sowie mit der Integrierten Leitstelle beim Landratsamt Rastatt und der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach stattgefunden. Im Ergebnis ist festzustellen, "dass eine schnelle Lösung leider vorerst nicht in Sicht ist", informiert die Stadt Gernsbach. Die AVG habe beim gemeinsamen Termin deutlich gemacht, dass die Technik des Stellwerks zwar aus den 1980er Jahren noch auf Relaistechnik basiere und inzwischen in die Jahre gekommen sei, aber immer noch reibungslos und sicher funktioniere. Eine Umrüstung läge im zweistelligen Millionenbereich und sei daher derzeitig nicht leistbar. Langfristig jedoch sollen in die Anlage investiert und die technischen Möglichkeiten so erweitert werden, dass die Schließzeiten durch ein intelligenteres, sicheres und schnelleres System verkürzt werden könnten. Ein Zeitrahmen kann hier seitens der AVG jedoch nicht genannt werden. Loffenaus Bürgermeister Markus Burger macht deutlich: "Wir haben alle derzeitigen Möglichkeiten für kürzere Schrankenschließzeiten, vor allem für die Rettungsdienste, diskutiert. Leider war kein praktikabler Vorschlag dabei, sodass es mittelfristig beim Status Quo bleibt. Wir bleiben aber dran!" "Die Sicherheit an den Bahnübergängen hat für uns absolute Priorität. Wir werden uns weiterhin zusammen mit allen Beteiligten für eine gute und sichere Lösung stark machen", ergänzt der Gernsbacher Schultes Julian Christ.

