Kunst gepaart mit neuen Techniken

Flohmarkt in 47 Höfen Bietigheim (yd) - Ein ganz besonderer Flohmarkt findet am kommenden Samstag, 25. Mai, 10 bis 17 Uhr, in Bietigheim statt: Verkauft wird nicht an einem zentralen Ort, sondern in 47 Höfen in der Hardtgemeinde, die sich über das gesamte Ortsgebiet verteilen (Infografik: BT).

Wahlplakat der etwas anderen Art Ottersweier (jo) - Als künstlerischen Beitrag zur Europawahl hat Ernst W. Schneider ein großformatiges Bild "geopfert", das im Rahmen des Projekts "Plakatwandkunst" 2017 in Drusenheim und in Bühl gezeigt wurde. Das übermalte Kunstwerk ist in Ottersweier zu sehen (Foto: pr).

Fundgrube für Nostalgiker Rastatt (fuv) - Führungen, Vorträge, Einblicke: Der Internationale Museumstag bietet stets ein breites Veranstaltungsspektrum. Neu war der Kunst- und Antikmarkt beim Riedmuseum in Ottersdorf, eine Fundgrube für Nostalgiker. Es gab auch viel über das Leben am Rhein zu erfahren (Foto: fuv).